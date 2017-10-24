شحن 36 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا
شحن 36 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا
10:51 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
ميناء سفاجا
السويس - حسام الدين أحمد:
صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا استقبل، اليوم الثلاثاء، السفينتين أمانة والنوى اكسبريس، وعلى متنهما 316 راكبًا و89 شاحنة بضائع و11 شاحنة عفش ركاب و11 سيارة.
وأضاف يوسف، في تصريحات صحفية، أن ثلاث سفن غادرت ميناء سفاجا، وهي: السفينة ARK ROYAL وعلى متنها 36 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، والسفينتان عمان وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهما 339 راكبًا و127 شاحنة بضائع و28 سيارة.
من جهة أخرى، شهد ميناء نويبع وصول وسفر 464 راكبًا وتداول 82 شاحنة، ويستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 232 راكبًا و7 براد و8 تريلا و2 سيارة.
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