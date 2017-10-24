في الغربية.. الابن قتل والده بآلة حادة وألقى جثته في الشارع

الغربية – مروة شاهين:

كشفت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم الثلاثاء، غموض واقعة مقتل رجل عجوز، في ظروف غامضة، والعثور على جثته في الشارع.

وتبين أنه قتل على أيدي نجله الشاب، بسبب خلافات حول الميراث ومبالغ مالية، أدت بالابن لقتل والده بآلة حادة، قبل أن يلقي جثته على الطريق العام، في دائرة مركز السنطة.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد أحمد مبروك مأمور مركز السنطة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة رجل عجوز يدعى "عبدالحكم. م" بجوار مسجد بأحد شوارع مركز السنطة.

وباشر العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية معاينة موقع الحادث.

وجرى تشكيل فريق للبحث الجنائي، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، قاده المقدم محمود الجيار وكيل فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية لكشف غموض الواقعة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه "محمد" 41 عامًا، بسبب خلافات حول الميراث، بينه وبين والده.

وتم التحفظ على الجثة بمستشفى المنشاوي بطنطا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.