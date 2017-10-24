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اليوم.. اجتماع الهيئة العربية للطيران في السودان لتوقيع قائمة خبراء الأمن

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مصراوي Masrawy

اليوم.. اجتماع الهيئة العربية للطيران في السودان لتوقيع قائمة خبراء الأمن

11:01 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

اليوم.. اجتماع الهيئة العربية للطيران في السودان لتوقيع قائمة خبراء الأمن

اجتماع الهيئة العربية للطيران في السودان

كتب- طه عبيد:

تعقد لجنة أمن الطيران التابعة للهيئة العربية للطيران، اجتماعها الـ26، في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري، في مدينة الخرطوم، بحضور الدول العربية الأعضاء وممثل الهيئة المهندس عاطف عجيلي خبير أمن الطيران .

ويناقش الاجتماع الدوري، عددًا من الموضوعات والقضايا المهمة في مجال أمن الطيران، التي من شأنها المساهمة في تعزيز منظومة أمن الطيران المدني العربي.

يشهد الاجتماع المصادقة النهائية على القائمة المقترحة لفريق خبراء أمن الطيران العرب من مرشحي الدول الأعضاء، ويعتبر الوصول إلى هذه النتيجة إنجازًا مهما يضاف لإنجازات الهيئة العربية للطيران المدني خلال هذه المرحلة.

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