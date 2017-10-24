"النواب" يناقش قرض الحكومة من البنك الإسلامي لمكافحة إنفلوانزا الطيور

كتب- أحمد علي:

بدأ مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 443 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض الحكومة، من البنك الإسلامي.

ويساهم القرض في تنمية ومساهمة تمويل إضافي لمشروع مكافحة أنفلونزا الطيور.

واستعرض النائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الاتفاق المعروض ذا شروط مالية ميسرة، ويساهم في زيادة الكميات المنتجة من لقاحات أنفلونزا الطيور بالأسواق المحلية.

وتقدر الاتفاقية المعروضة بمبلغ يعادل 10 ملايين دولار أمريكي، مع التحفظ بشرط التصديق، ودعا الشعيني، المجلس للموافقة على التقرير.