بالصور- "مصرللطيران" تجدد الشراكة مع لوفتهانزا الألمانية 7 سنوات

كتب- طه عبيد:

جددت شركة مصرللطيران للخدمات الجوية، توقيع عقد الشراكة لمدة 7 سنوات جديدة، مع الشركة المصرية لخدمات الطيران EAS، والشريك الأجنبي شركة لوفتهانزا الألمانية، لإدارة وتشغيل شركة LSG SKY CHIEFS Catering EGYPT في مجال الخدمات الجوية وتموين الطائرات، وذلك بحضور صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، والفيريد ريجلر الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة لوفتهانزا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخلال توقيع العقد رحب صفوت مسلم بالوفد الألماني، مؤكدًا تعزيز الشراكة وتوسعة حجم الاستثمارات في مجال الخدمات الجوية وتموين الطائرات مع شركة لوفتهانزا، والاستفادة من الخبرات الألمانية بجانب الخبرة المصرية في هذا المجال، لما يساهم في تعزيز العمل والاستثمار المصري والأجنبي فى المطارات المصرية، بدءًا من مطار القاهرة الذي تقدم شركة LSG SKY CHIEFS EGYPT، خدماتها منه لبعض رحلات مصر للطيران للخطوط الجوية، وشركات طيران أجنبية كبرى.

وأشاد مسلم بأداء الشركة التي تحقق المعادلة بين تقديم خدمة جوية بأعلى جودة عالمية وبأنسب الأسعار لتحقيق الفائده المرجوة.

وقال شريف المغلوب، رئيس مجلس إدارة شركة LSG SKY CHIEFS EGYPT، إن شركة مصرللطيران للخدمات الجوية، أن التعاون الذي بدأ منذ 7 سنوات مع شركة لوفتهانزا فرصة مناسبة لتوسيع الحصة السوقية من خلال الاستثمار في الشركة الجديدة، وتعزيزًا لإمكاناتها وضخ أموال واستثمارات تتناسب مع سياسة الدولة في جذب رؤوس أموال أجنبية وتحسين الاستثمار .

حضر توقيع الاتفاق المهندس هشام عبد الحفيظ رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخدمات الجوية، واللواء محمد كامل رئيس الشركة المصرية للخدمات الطيران EAS ، ورابيز مويرور مدير عام شركة LSG SKY CHIEFS Catering EGYPT، وديريك بروك وفيليب روزنتل أعضاء مجلس إدارة LSG.

يشار إلى أن نصيب "مصرللطيران" من رأس مال هذه الشراكة وصل 70%، ولوفتهانزا 15%، والشركة المصرية لخدمات الطيران EAS بنسبة 15% من إجمالي رأس مال 100 مليون جنيه مصري، وقد تم تجديد العقد لمدة 7 سنوات جديدة، نظرًا للنجاحات التي حققتها الشركة في تقديم خدمة متميزة تناسب جميع الأذاوق للمسافرين عبر مطار القاهرة.