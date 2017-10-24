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ضبط عصابة "السكين والساطور" لسرقة المارة في الهرم

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مصراوي Masrawy

ضبط عصابة "السكين والساطور" لسرقة المارة في الهرم

10:57 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

ضبط عصابة السكين والساطور

كتب - محمد شعبان:

ألقت دورية أمنية القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه باستخدام أسلحة بيضاء.

البداية أثناء دورية أمنية بقيادة النقيب محمد سعودي، لتفقد الحالة الامنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط "خالد ح."، 44 سنة، هارب من حكم بالحبس عام بقضية سلاح، "محمد و."، 26 سنة، "مؤمن س."، 26 سنة، و"محمد ر."، 31 سنة، سائق توك توك، أثناء شروعهم في سرقة خراط بالإكراه مستقلين توك توك الأخير.

وعُثر بحوزة المتهمين على 4 أسلحة بيضاء (3 سكين - ساطور)، وتم التحفظ على المضبوطات، وكلفت المباحث بتطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من جرائم مماثلة.

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مصراوي Masrawy

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