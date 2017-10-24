"كين إمبابة" يوقع بهاربين من الإعدام بعد هروب دام 5 سنوات
"كين إمبابة" يوقع بهاربين من الإعدام بعد هروب دام 5 سنوات
10:54 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
كتب - محمد شعبان:
واصلت أجهزة الأمن بالجيزة، جهودها لضبط الهاربين من أحكام قضائية بمختلف مراكز المحافظة.
وتمكن الرائد محمد المغربي، معاون مباحث إمبابة، من ضبط كلا من: سعد أحمد محمود 19 سنة، ويحيى محمد حسن 31 سنة، هاربين من حكم بالإعدام على خلفية تورطهما في قضية قتل عام 2012.
أمام العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، أقر المتهمان بالحكم الصادر ضدهما، وتم إحالتها إلى النيابة العامة للتنفيذ.
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