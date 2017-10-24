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سقوط عاطل وبحوزته 100 قرص ترامادول بمحطة مترو حلوان

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مصراوي Masrawy

سقوط عاطل وبحوزته 100 قرص ترامادول بمحطة مترو حلوان

10:52 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

سقوط عاطل وبحوزته 100 قرص ترامادول بمحطة مترو حلوان

المتهم

كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول مترو الأنفاق، من ضبط (س ع ،28 سنة)، اثناء تواجده بمحطة حلوان لمترو الأنفاق، وبتفتيشه وقائياً عثر بحوزته على 100 قرص لعقار الترامادول المدرج بجدول المواد المخدرة، ومبلغ مالي قدرة 100 جنيه، وسلاح أبيض "مطواة " وهاتف محمول .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي متحصلات البيع والسلاح بقصد الدفاع عن النفس والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

بالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم.

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مصراوي Masrawy

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