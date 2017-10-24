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بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

10:45 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

أصيب 10 أشخاص في مشاجرة بالعصى والشوم بين عائلتين بإحدى قرى مركز الشواشنة بالفيوم

ضُبط 4 أفراد من العائلتين، ونُقل المصابون لمستشفى أبشواي المركزي.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد زيدان مأمور مركز الشواشنة بإصابة كل من: "جمال كمال محمود 53 سنة فلاح، ونجله جيوشي 30 سنة، فلاح، وزوجته نادية ناجي محمود 28 سنة، ربة منزل، وشقيقتها غالية 25 سنة، ربة منزل، وحسنة رجب حسين، 21 عامًا ربة منزل (طرف أول) وعبد التواب معوض عبد المولى 59 سنة، فلاح، ونجله شعبان 22 سنة، فلاح، وعشري عبد المولى معوض 36 سنة، فلاح، وشقيقه هليل 50 سنة، فلاح، وحمادة محمد مصطفى 29 سنة عامل" (طرف ثان).

تبين من تحريات مباحث قسم شرطة الشواشنة، حدوث مشاجرة بين العائلتين بسبب لعب الأطفال استُخدمت فيها العصي والشوم.

جرى نقل المصابين لمستشفى أبشواي المركزي، وضبط 4 أفراد من العائلتين وإحالتهم لنيابة أبشواي لتولي التحقيق.

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