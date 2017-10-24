إصابة 15 عاملاً زراعيًا في انقلاب سيارة بالبحيرة
إصابة 15 عاملاً زراعيًا في انقلاب سيارة بالبحيرة
10:44 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
ارشيفية
البحيرة – أحمد نصرة:
أصيب 15 شخصًا، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية، على الطريق الزراعي السريع، بمحافظة البحيرة.
انتقل ضباط مركز شرطة أبو حمص، لموقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بعد كوبري أبو حمص العلوي، باتجاه الإسكندرية، وأسفر ذلك عن إصابة 15 شخصًا جميعهم من العمالة الزراعية.
جرى نقل 9 من المصابين لمستشفى أبو حمص العام، والباقي لمستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
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