أخبار عاجلة

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة 15 عاملاً زراعيًا في انقلاب سيارة بالبحيرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة 15 عاملاً زراعيًا في انقلاب سيارة بالبحيرة

10:44 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

إصابة 15 عاملاً زراعيًا في انقلاب سيارة بالبحيرة

ارشيفية

البحيرة – أحمد نصرة:

أصيب 15 شخصًا، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية، على الطريق الزراعي السريع، بمحافظة البحيرة.

انتقل ضباط مركز شرطة أبو حمص، لموقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بعد كوبري أبو حمص العلوي، باتجاه الإسكندرية، وأسفر ذلك عن إصابة 15 شخصًا جميعهم من العمالة الزراعية.

جرى نقل 9 من المصابين لمستشفى أبو حمص العام، والباقي لمستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد انقلاب سيارتهم.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 397 طربة حشيش بالبحيرة

    أخبار

  • مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بحادث سير في المنيا

    أخبار

  • فتح طريق الإسكندرية الزراعي.. قطعه طلاب اعتراضا على وفاة زميلهم بالمنوفية

    أخبار

  • عودة حركة المرور على طريق الإسكندرية الزراعي في القليوبية

    أخبار

إعلان

2e1037b3ad.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي