أخبار عاجلة

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"موانئ دبي": نهدف لخلق فرص عمل وتحقيق تنمية اقتصادية في مصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"موانئ دبي": نهدف لخلق فرص عمل وتحقيق تنمية اقتصادية في

10:44 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال سهيل البنا، النائب الأول لرئيس هيئة موانئ دبي والمسؤول عن الشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تسعى لرفع المستوى اللوجستي والتنافسي لمصر على مستوى العالم، لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة وتوفير وظائف للشباب وتأهيل قدراتهم وتنميتها.

وأضاف "البنا"، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، واللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، لمناقشة تطوير ميناء غرب بورسعيد، أن هدفهم التعاون ومشاركة المصرية في تنمية قناة السويس والموانئ والمناطق الحرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ أسيوط يجتمع بأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية

    أخبار

  • دمياط: خطة لإنشاء أكبر معرض للاثاث بالشرق الأوسط

    أخبار

  • محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الرخام الصناعي

    أخبار

  • تفاصيل أكبر بورصة خضروات بالشرق الأوسط تضبط الأسعار وتزيد الصادرات

    أخبار

إعلان

94f66af1d6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)