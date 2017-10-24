"موانئ دبي": نهدف لخلق فرص عمل وتحقيق تنمية اقتصادية في مصر

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال سهيل البنا، النائب الأول لرئيس هيئة موانئ دبي والمسؤول عن الشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تسعى لرفع المستوى اللوجستي والتنافسي لمصر على مستوى العالم، لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة وتوفير وظائف للشباب وتأهيل قدراتهم وتنميتها.

وأضاف "البنا"، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، واللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، لمناقشة تطوير ميناء غرب بورسعيد، أن هدفهم التعاون ومشاركة الحكومة المصرية في تنمية قناة السويس والموانئ والمناطق الحرة.