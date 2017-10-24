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وزراة الري: خطة لمواجهة السيول في المحافظات

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مصراوي Masrawy

وزراة الري: خطة لمواجهة السيول في المحافظات

10:41 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

وزراة الري: خطة لمواجهة السيول في المحافظات

محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائي

أ ش أ

أوضح تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، تشكيل الوزارة ممثلة في قطاع الري، لجانًا على مستوى الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية على مدى الشهرين الماضيين للمرور على مخرات السيول، والتأكد من خلوها من الحشائش والمخلفات وأي عوائق تمنع سريان المياه بها في حال احتمالية حدوث سيول استعدادا لموسم الأمطار والسيول القادم.

وقال المهندس علي شلبي رئيس قطاع الري، إن هذه اللجان قامت بالمرور على جميع الإدارات التي يوجد بها مخرات صناعية والبالغ عددها 11 إدارة ري بالمحافظات المعنية، والتي يتواجد بها 117 مخرًا صناعيًا وتم التأكد من تطهير وجاهزية جميع المخرات وأصبحت جاهزة لاستقبال أي أمطار أو سيول.

وأضاف شلبي، أنه تم التأكيد على جاهزية جميع المعدات التابعة للإدارات العامة للري، بالإضافة إلى إدارات الصيانة الوقائية على مستوى الجمهورية، بعمل الصيانات اللازمة، كما تم وضع برنامج للتصرفات يتناسب مع هذه الفترة من السنة للتخفيف عن شبكتي الترع والمصارف لكي تتحمل أي تصرفات زائدة نتيجة السيول والأمطار.

وجرى تشكيل غرف عمليات بكل إدارة مركزية والتنسيق مع المحافظات ووضع خطط وسيناريوهات للتعامل مع السيول والأمطار في كل محافظة.

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