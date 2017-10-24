بعد 48 ساعة من اختفائه.. نقاش يعثر على شقيقه جثة متعفنة في الوراق

كتب - محمد شعبان:

بعد اختفائه لمدة يومين، عثر نقاش على شقيقته جثة تفوح منها رائحة كريهة ملقاة أسفل العقار محل سكنه بمنطقة الوراق.

انطلق "محمود"، 37 سنة، إلى قسم شرطة الوراق، وأبلغ العقيد محمد فوزي، مأمور القسم، وانطلقت مأمورية برئاسة الرائد هاني مندور، رئيس المباحث.

وكشفت المعاينة أن الجثة لشقيق المبلغ ويدعى "إسلام"، 31 سنة، قهوجي، السابق اتهامه في 7 قضايا، أسفل سلم العقار سكنه بمنطقة وراق العرب تنبعث منها رائحة كريهة، ولا توجد بها إصابات، وعُثر بيده اليمنى على سرنجة مدممة، وتذكرة هيروين بين طيات ملابسه.

أمام العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، أكد والد المتوفى أنه من متعاطي المواد المخدرة، واعتاد الجلوس بمكان العثور عليه لتعاطي المخدرات، ولم يشتبه أو يتهم أحد بالتسبب في وفاته.