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القبض على هارب من المؤبد اثناء توزيعه الهيروين "دليفيرى" بمترو شبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

القبض على هارب من المؤبد اثناء توزيعه الهيروين "دليفيرى" بمترو شبرا الخيمة

10:48 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

المتهم

كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق، من ضبط (م أ، 27 سنة)، عاطل أثناء تواجده بمحطة شبرا الخيمة لمترو الأنفاق، وبتفتيشه وقائياً عثر بحوزته على 35 لفافة ورقية بداخلها مسحوق بيج اللون يشتبه أن يكون لمخدر الهيروين وزنت جميعها حوالي 20 جرام وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وبالكشف عنه جنائيا تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية جنايات قسم شرطة الزاوية الحمراء "مخدرات" غيابي بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة.

وبالعرض على اللواء قاسم حسين -مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

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مصراوي Masrawy

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