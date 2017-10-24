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بالصور.. مدير شرطة النقل يفاجئ الخدمات الأمنية بمحطة القاهرة وسنترال المعادي

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير شرطة النقل يفاجئ الخدمات الأمنية بمحطة القاهرة وسنترال المعادي

10:46 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

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كتب- علاء عمران:

تفقد اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد القاهرة، وإدارة شرطة التليفونات، (قسم شرطة تليفونات جنوب، وسنترال المعادي لمتابعة الحالة الأمنية.

وقام مدير شرطة النقل بالمرور على محطة سكك حديد القاهرة، وتبين انتظام الخدمات الأمنية المعينة ونبه بشدة اليقظة وتفعيل أجهزة (X. RAY) وبوابات الكشف عن المعادن، ووجه سيادته بضرورة تكثيف الخدمات الأمنية (النظامية – البحثية) بخلاف مجموعات العمل المتواجدة داخل القطارات كل منطقة في نطاقها بمحطات السكك الحديدية والقطارات بما يحقق أحكام الإجراءات التأمينية.

كما قام بالمرور على مداخل ومخارج المحطة للوقوف على مدى تأمينها وعدم الدخول دون تفتيش وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي، والجنائي وضبط الخارجين عن القانون والباعة الجائلين داخل القطارات، وضرورة تعقيم الأرصفة والصالات ومداخل ومخارج المحطات والتنبيه بتعقيم القطارات قبل قيامها للعمل بصفه مستمرة وعقب الانتهاء، وأكد على مداومة المرور لتعقيم المحطات بواسطة عنصر المفرقعات

وفاجأ مدير شرطة النقل الخدمات الأمنية المعينة على إدارة شرطة التليفونات (قسم شرطة تليفونات جنوب بالمعادي) للتأكد من مدى انتظامها والتأمين الجيد لكافة منافذ الدخول والخروج لجميع المنشآت الحيوية والخدمية للمواطنين، ونبه على ضرورة التعامل الفوري والسريع مشكلة والانتشار المكثف.

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مصراوي Masrawy

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