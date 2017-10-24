ضبط سيدة هاربة من أحكام قضائية بمحطة سوهاج

كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد سوهاج، من ضبط (ن م، 32 سنة)، بدون عمل، أثناء تواجدها على رصيف محطة سوهاج، وبالكشف عنها جنائياً، تبين أنها مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها في 19 قضية " تبديد-تحريض على الفسق" بمدد حبس مختلفة تتراوح ما بين (شهر إلى 6 شهور)، منهم قضية جنح قسم شرطة بولاق الدكرور " تبديد " غيابي بالحبس لمدة 6 شهور.

وبالعرض على اللواء قاسم حسين -مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم.