ضبط عاطلين بتهمة السطو المسلح على المواطنين بمحطة الزقازيق
ضبط عاطلين بتهمة السطو المسلح على المواطنين بمحطة الزقازيق
10:39 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
كتب- علاء عمران:
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق، من ضبط كلا من (ع ج، 23 سنة)، و(ع ح، 22 سنة)، لقيامهم بسرقة هاتف محمول بالإكراه من (أ ص، 20 سنة)، وبحوزة الثاني سلاح أبيض (سكينة)، اثناء تواجدهم بمحطة سكك حديد الزقازيق.
وبمواجهتهم اعترفا بارتكابه للواقعة، والسلاح الأبيض لاستخدامه في أعمال السرقة.
وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم.
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