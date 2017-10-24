أخبار عاجلة

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

هشام عرفات: توقيع مذكرة تفاهم مع فرنسا حول النقل الجماعي اليوم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

هشام عرفات: توقيع مذكرة تفاهم مع فرنسا حول النقل الجماعي اليوم

10:47 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

هشام عرفات: توقيع مذكرة تفاهم مع فرنسا حول النقل الجماعي اليوم

هشام عرفات وزير النقل

باريس- (أ ش أ):

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن فرنسا تعتبر شريكا استراتيجيا لمصر في مجال النقل بصورة خاصة، وبدأ التعاون معها في مشروع مترو أنفاق القاهرة منذ ٣٧ عامًا، من خلال دعم فني فرنسي كبير لهذا المشروع بخطوطه الثلاث، مما شكل قصة نجاح نعمل على أن تستمر.

وقال الوزير، في تصريحات له بباريس على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح الحالية لفرنسا، إن ترغب في أن تواصل فرنسا التعاون مع مصر لاستكمال الخط الثالث من مترو الأنفاق؛ ليصل إلى هليوبوليس ثم مطار القاهرة، مؤكدًا التفاوض مع الجانب الفرنسي لتمويل المراحل القادمة من الخط الثالث.
وأوضح أنه سيتم اليوم الثلاثاء، التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون المصري الفرنسي في قطاع النقل الجماعي.

وأشار إلى أن تكلفة إنشاء مترو الأنفاق مرتفعة للغاية ولكنه مهم لمصر، مضيفا أن الجانب الفرنسي يشارك في تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق، وأن مصر تستهدف زيادة خطوط المترو، واصفًا النقل الجماعي بأنه أصبح مسألة حياة أو موت بالنسبة للمدن المزدحمة مثل القاهرة والإسكندرية والمنصورة.

وقال إن هناك تعاونا فنيا أيضا مع فرنسا في مجال السكك الحديدية فيما يتعلق بوضع نظم تتعلق بأمن وسلامة السكك الحديدية، وأيضا خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة، ونسعى لتنفيذ خط يربط العلمين بالعين السخنة وخط من ٦ أكتوبر حتى أسوان.

وأوضح أن فرنسا تتميز في إدارة منظومة النقل بشكل اقتصادي وهو ما تفتقده مصر، كما يمثل نقل البضائع عبر السكك الحديدية في فرنسا أكثر من ٢٠ % من إجمالي نقل البضائع ومصر لا تنظر إلى السكك الحديدية باعتبارها وسيلة لنقل الركاب فقط وإنما أيضا لنقل البضائع .

وأضاف "عرفات"، أن الوزارة تستهدف الوصول بإجمالي خطوط مترو الأنفاق لـ٢١٠ كيلو مترات في القاهرة، وإدخال المترو في الإسكندرية والمدن الكبرى مثل المنصورة، مشيرًا إلى أن مشروعات النقل في الإسكندرية تشمل تطوير خط قطار أبو قير وترام الرمل وتطوير محور المحمودية وادخال النقل الجماعي به.

وتابع قائلا: "إن المحادثات الجارية مع الجانب الفرنسي تشمل تطوير النقل الجماعي ليس فقط في القاهرة وإنما أيضا في الإسكندرية وغيرها من المدن الكبرى".

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي يستقبل رئيس شركة نافال الفرنسية للصناعات العسكرية

    أخبار

  • بالصور- مباحثات الرئيس السيسي مع وزيرة الجيوش الفرنسية في باريس

    أخبار

  • تعرف على جدول أعمال الرئيس السيسي في فرنسا

    أخبار

  • بالصور.. وزير النقل في جولة مفاجئة بطريق "شبرا بنها الحر"

    أخبار

إعلان

7d4586ec66.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا

الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا