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السعودية تحبط تهريب أسلحة وذخيرة ومخدرات على الحدود مع اليمن

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السعودية تحبط تهريب أسلحة وذخيرة ومخدرات على الحدود مع اليمن السعودية تحبط تهريب أسلحة وذخيرة ومخدرات على الحدود مع اليمن

تمكنت السلطات على الحدود مع اليمن من ضبط أسلحة وذخيرة حية ومخازن سلاح بالإضافة إلى أنواع متعددة من المخدرات، وأوضح الناطق الإعلامى لحرس الحدود بالمنطقة العميد عبد الله بن محمد بن محفوظ فى بيان له اليوم الأحد، أن "دوريات حرس الحدود السعودى بمنطقة جازان (جنوب) المملكة أحبطت خلال النصف الأول من شهر رمضان الحالى عمليات تهريب وتسلل متفرقة".

وأوضح بن محفوظ أن العمليات شملت ضبط 23441 طلقة ذخيرة متنوعة و414 قطعة سلاح متنوعة و249 مخزن سلاح، و207 حبات من الحبوب المخدرة وأكثر من كيلو جرام حشيش، و5885 متسللا، وأوضح أن تلك المضبوطات جاءت بجهود منسوبى حرس الحدود بمنطقة جازان الذين يعملون على مدار الساعة لحفظ أمن الوطن، حاثا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع حرس الحدود والإبلاغ عن كل مهرب أو متسلل.

وكانت قيادة حرس الحدود السعودى فى منطقة جازان أعلنت مؤخرا الانتهاء من تنفيذ موانع حديدية (سياج حديدى) بطول ستة كيلو مترات لحماية القرى السعودية المتاخمة للحدود مع اليمن والحد من عمليات التهريب والتسلل التى تنشط فى هذه المنطقة خاصة ليلا، يذكر أن اللجنة السعودية ـ اليمنية المشتركة لترسيم الحدود انتهت من وضع نقاط ترسيم الحدود البالغ عددها 863 نقطة ما بين رئيسية وفرعية وإشارية ودالة بطول 1300 كيلو متر.
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