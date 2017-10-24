السيسي يستقبل رئيس شركة نافال الفرنسية للصناعات العسكرية

باريس- (أ ش أ):

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، رئيس شركة نافال الفرنسية للصناعات العسكرية ارفيه جيون.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إن العلاقات بين مصر وفرنسا قديمة وعميقة وإزدادت قوة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية، ووصف فرنسا بـ"الشريك الأساسى والمميز لمصر".

وأوضح الرئيس- في حوار أجراه مع صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية، خلال زيارته الحالية لباريس - "أن خبرة الشركات الفرنسية محل تقدير من الجانب المصري، منوها بأنه تم جعل القواعد المنظمة لنشاطها فى مصر أكثر مرونة.. وتوقع أن تشهد السنوات القادمة مزيدا من آفاق التعاون والتشاور غير المسبوق بين البلدين".

وحول دعوته لتجديد الخطاب الدينى لمكافحة التطرف، شدد الرئيس السيسى على ضرورة تضافر الجهود لتصحيح التفسيرات الخاطئة للتعاليم الدينية، والتى تستخدم كحجج إيديولوجية لتبرير العنف والإرهاب. كما شدد على الحاجة الملحة لمراجعة وتجديد الخطاب الدينى لنشر القيم الأساسية للدين الإسلامي، والتى تدعو للسلام والتسامح والتعاطف، منوها، فى هذا الصدد، بالدور الرئيسى الذى تضطلع به مؤسسة الأزهر الشريف فى نشر رسالة الإسلام الحقيقية ونبذ التعصب.

وردا على سؤال حول ما تبقى من الربيع العربى فى مصر، تساءل الرئيس السيسى عما إذا كان ذلك فعلا "ربيع"، وعما إذا كانت اليمن وسوريا والعراق تراه كذلك، مشيرا إلى أن المصريين خلال عامين قاموا بثورتين وأطاحوا برئيسين، مؤكدا أنه لا يجب أبدا الاستهانة بقوة إرادة الشعوب وبخصوصية كل بلد، لافتا إلى استعداد الشعب المصرى لتقديم كل التضحيات لحماية وطنه والحفاظ على هويته الممتدة إلى ألاف السنين.