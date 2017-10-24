قراصنة يختطفون 6 من طاقم سفينة شحن ألمانية قبالة سواحل نيجيريا

أبوجا – (أ ش أ):

اختطف قراصنة قبالة سواحل نيجيريا ستة من أفراد طاقم سفينة شحن ألمانية ترفع علم ليبيريا، بمن فيهم قبطانها.

وقالت الوكالة الدولية "سي جارديان" - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء - إن سفينة الشحن ديميتير هاجمها قراصنة جنوبي مدينة بورت هاركورت، لافتة إلى أن 8 قراصنة وصلوا على متن زورق سريع وهاجموا سفينة الشحن وخطفوا ستة من أفراد الطاقم، بمن فيهم القبطان، ثم غادروا ديميتير.

يذكر أن سفينة الشحن ديميتير مسجلة في ليبيريا وتمتلكها شركة "بيتر دولي غروب" الألمانية، وكانت في طريقها من غينيا الاستوائية إلى مرفأ أون (جنوب شرق نيجيريا).

وأوضحت الوكالة أن "بقية أفراد الطاقم وعددهم 12 شخصا سالمون وبخير، وقد وصلت سفينة الشحن إلى مياه آمنة".

وفي تقرير نشر الأسبوع الماضي، أحصى مكتب البحار الدولي 121 حادثا في المياه الدولية هذا العام، تشمل إطلاق نار ومحاولات خطف وسطو مسلح.