الجيش السوري يعثر على أسلحة حديثة في مخزن لداعش بالميادين
الجيش السوري يعثر على أسلحة حديثة في مخزن لداعش بالميادين
10:35 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
الجيش السوري
دمشق – (أ ش أ):
أعلن قائد عملية تحرير مدينة الميادين السورية العميد سهيل حسن العثور على نماذج أسلحة حلف الناتو أمريكية وبلجيكية وبريطانية الصنع في أكبر المخازن العسكرية التابعة لتنظيم (داعش) بالمدينة.
وقال حسن - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - "نحتاج إلى 6 أيام على الأقل لنقل كل هذه الغنائم التي تركها مقاتلو داعش هنا بعد هروبهم.. يوجد هنا أسلحة كثيرة جدا وآليات اتصال أجنبية الصنع".
واستولى الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية على أكبر المخازن للأسلحة والمدرعات التابع لتنظيم داعش الإرهابي تم العثور عليها في مدينة الميادين شرق سوريا.
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