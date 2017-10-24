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الجيش السوري يعثر على أسلحة حديثة في مخزن لداعش بالميادين

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مصراوي Masrawy

الجيش السوري يعثر على أسلحة حديثة في مخزن لداعش بالميادين

10:35 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

الجيش السوري يعثر على أسلحة حديثة في مخزن لداعش بالميادين

الجيش السوري

دمشق – (أ ش أ):

أعلن قائد عملية تحرير مدينة الميادين السورية العميد سهيل حسن العثور على نماذج أسلحة حلف الناتو أمريكية وبلجيكية وبريطانية الصنع في أكبر المخازن العسكرية التابعة لتنظيم (داعش) بالمدينة.

وقال حسن - في تصريحات أوردتها قناة " اليوم" اليوم الثلاثاء - "نحتاج إلى 6 أيام على الأقل لنقل كل هذه الغنائم التي تركها مقاتلو داعش هنا بعد هروبهم.. يوجد هنا أسلحة كثيرة جدا وآليات اتصال أجنبية الصنع".

واستولى الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية على أكبر المخازن للأسلحة والمدرعات التابع لتنظيم داعش الإرهابي تم العثور عليها في مدينة الميادين شرق سوريا.

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