أخبار عاجلة

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

سفيرة سلوفينيا بالقاهرة: الإعداد لعقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين

Google+ Print
سفيرة سلوفينيا بالقاهرة: الإعداد لعقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين سفيرة سلوفينيا بالقاهرة: الإعداد لعقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت تتيانا ميشكوفا سفيرة سلوفينيا بالقاهرة: إنه "يتم الإعداد لعقد الدورة الأولي للجنة الاقتصادية المشتركة برئاسة وزيري خارجية وسلوفينيا، في القاهرة خلال الربع الأول من العام المقبل"، منوهة إلى أن الدورة ستكون فرصة طيبة لتحديد ومناقشة إمكانيات جديدة للتعاون المشترك.

وأوضحت "ميشكوفا" في تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يتم خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاق حول التعاون في مجال الطيران المدني، مؤكدة أن العلاقات بين البلدين تتسم بالود وتتنوع في كافة المجالات.

ووصفت زيارة وزير الخارجية سامح شكري الأسبوع الماضي لسلوفينيا بأنها كانت "مفيدة وبناءة"، حيث التقى خلالها بعدد من كبار المسئولين بسلوفينيا، مبينة أنه تم خلال هذه اللقاءات بحث التعاون الثنائي والتحديات المشتركة، مثل قضايا الإرهاب والهجرة، فضلا عن جملة من القضايا الإقليمية.

وأكدت "ميشكوفا" تطلع بلادها إلى التعاون الثنائي مع مصر في المجال الرقمي، بالإضافة إلى مجالات أخرى مثل المياه والتكنولوجيا البيئية والزراعية والهندسة الكهربائية والطاقة الشمسية والصناعات الدفاعية واللوجستيات، منوهة بأن عام 2016 شهد زخما في ضوء تبادل وفود الأعمال، خاصة مؤتمر الأعمال الناجح الذي عقد على هامش زيارة رئيس سلوفينيا للقاهرة. 

شاهد أيضا

ولفتت إلى أنه تم خلال هذه الزيارة التوقيع على ثلاث مذكرات للتفاهم في مجالات الكهرباء وصناعة الأدوية، فضلًا عن تنظيم للعام الثالث علي التوالي ندوة (يوم في القاهرة)، والذي نتج عنه زيادة في حركة النقل للسلع المصرية، خاصة السلع القابلة للتلف عبر ميناء كوبر لتصل إلي الأسواق الأوروبية.

وأضافت أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 74.1 مليون يورو بانخفاض يقدر بنحو 13.5% بالمقارنة بعام 2015، كما بلغت قيمة الصادرات السلوفينية لمصر 42.2 مليون يورو، بينما بلغت الصادرات المصرية لسلوفينيا 31.8 مليون يورو.

وأكدت سفيرة سلوفينيا بالقاهرة وجود اهتمام متزايد للشركات السلوفينية لدخول السوق المصري، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة وتكنولوجيات المياه، كما نوهت بوجود إمكانيات كبيرة لإقامة مشروعات مشتركة والمساهمة في المشروعات التنموية التي تنفذ في مصر، معربة عن أملها في أن تكون شركة السويدي للكهرباء، والتي لها استثمارات في سلوفينيا، مثالا يحتذي به.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)