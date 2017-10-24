أسعار العملات الأجنبية اليوم.. «الإسكان والتعمير» يسجل أعلى سعر للدولار

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شهدت أسعار الدولار اليوم االسبت 24 أكتوبر استقرارًا ملحوظًا بالبنك المركزي، مسجلاً 17.697 جنيه للبيع و17.597 جنيه للشراء.

وسجل بنك الإسكان والتعمير الأعلى سعرًا بـ 17.71 للبيع، و 17.61 للشراء مقابل الجنيه المصري.

بينما سجل الدولار أقل سعر بالبنك التجاري الدولى وبنك القاهرة وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية والمصرف المتحد بـ17.67 للبيع، و 17.57 للشراء.

وسجل الدولار ببنك الإتش إس بي سي وبنك الأسكندرية والبنك العربي الإفريقي وبنك مصر وبنك البركة وبنك قناة السويس وبنك كريدى أجريكول والبنك الأهلى الكويتى "بيريوس" وبنك بلوم والبنك المصرى الخليجى والبنك المصرى لتنمية الصادرات 17.70 للبيع، و17.60 جنيه للشرا.

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كما شهد اليورو استقرارًا ملحوظًا فى سعره وجاء بنك مصر الأعلى سعرا بـ20.84 جنيه للبيع، و20.68 جنيه للشراء، فيما سجل الأقل سعرًا بالمصرف المتحد بـ20.86 لليع، و 20.57 للشراء.

وسجل اليورو بالبنك الأهلى المصرى 20.83 جنيه للبيع، و 20.67 جنيه للشراء، والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة 20.82 للبيع، و 20.62 للشراء.

كما وسجل الجنيه الإسترلينى 23.31 جنيه للبيع، 23.18 جنيه للشراء، والفرنك السويسرى 17.94 جنيه للبيع، 17.83 جنيه للشراء، والـ100 ين يابانى 15.55 جنيه للبيع، و15.46 جنيه للشراء، واليوان الصينى 2.66 جنيه للبيع، و2.64 جنيه للشراء.

وسجل الريال السعودى نحو 4.71 جنيه للبيع، و4.69 جنيه للشراء، وسجل الدينار الكويتى نحو 58.62 جنيه للبيع، و58.17 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتى سجل نحو 4.81 جنيه للبيع، و4.79 جنيه للشراء.