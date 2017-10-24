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بالصور - وفد "موانىء دبي" يصل بورسعيد لبحث تطوير ميناء غرب

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مصراوي Masrawy

بالصور - وفد "موانىء دبي" يصل بورسعيد لبحث تطوير ميناء غرب

10:16 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

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بالصور.."بالونات شو" وأعلام والإمارات في استقبال موانئ دبي ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، وفدًا من هيئة موانىء دبي الإماراتية، يترأسه سهيل البنا، النائب الأول لرئيس الهيئة، والمسؤول عن الشرق الأوسط وإفريقيا، لمناقشة مخطط تطوير ميناء غرب بورسعيد.

وعقد "الغضبان" اجتماعًا مغلقًا مع النائب الأول لرئيس الهيئة، واللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، فور وصولهم ديوان عام المحافظة، أعقبه اجتماع آخر موسع للإعلان عن مخطط تطوير ميناء غرب بورسعيد، بحضور عدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وهيئة موانىء بورسعيد، وأعضاء بمجلس النواب وقيادات تنفيذية بالمحافظة ووسائل الإعلام المختلفة.

وقال محافظ بورسعيد، في بداية الاجتماع إنه وقع الاختيار على هيئة موانئ دبي لتطوير ميناء غرب بورسعيد لما تمتلكه من خبرات كبيرة في مصر والعالم العربي والعالم كله، مضيفًا أنه شرف لنا وجود توأمة بين موانئ دبي وميناء غرب بورسعيد وقريبا توأمة بين مدينة بورسعيد وإمارة دبي.

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