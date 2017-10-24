أخبار عاجلة

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بدء الجلسة العامة لـ"النواب".. وعبد العال يطالب برفع البصمة بعد ٢٠ دقيقة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بدء الجلسة العامة لـ"النواب".. وعبد العال يطالب برفع البصمة بعد ٢٠ دقيقة

10:38 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

علي عبد العال

كتب- أحمد علي:

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس.

يناقش المجلس، خلال جلسة اليوم، مشروع قانون الهيئات الشبابية الذي انتهت منه لجنة الشباب والرياضة بالمجلس.

وتواصل اللجان النوعية بالمجلس، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.

وطالب عبد العال أمانة المجلس، برفع البصمة، بعد ٢٠ دقيقة من الآن، حتى يتم منع توقيع الأعضاء المتأخرين عن موعد الجلسة الذي كان مقرر له الـ١٠ صباحًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس مجلس النواب ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي يتفقان على دعم أولويات

    أخبار

  • بالصور- رئيس "النواب" يزور مصابي حادث الواحات بمستشفى الشرطة

    أخبار

  • بالتفاصيل.. تشريعية البرلمان توافق على تعديلات قانون العقوبات المُقدم

    أخبار

  • "تشريعية النواب" تؤجل البت في إسقاط عضوية سحر الهواري

    أخبار

إعلان

5baf7f013f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي