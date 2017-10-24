بدء الجلسة العامة لـ"النواب".. وعبد العال يطالب برفع البصمة بعد ٢٠ دقيقة

كتب- أحمد علي:

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس.

يناقش المجلس، خلال جلسة اليوم، مشروع قانون الهيئات الشبابية الذي انتهت منه لجنة الشباب والرياضة بالمجلس.

وتواصل اللجان النوعية بالمجلس، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.

وطالب عبد العال أمانة المجلس، برفع البصمة، بعد ٢٠ دقيقة من الآن، حتى يتم منع توقيع الأعضاء المتأخرين عن موعد الجلسة الذي كان مقرر له الـ١٠ صباحًا.