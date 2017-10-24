ضبط عقاقير طبية مجهولة المصدر في محطة سكك حديد قنا
ضبط عقاقير طبية مجهولة المصدر في محطة سكك حديد قنا
10:34 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب- علاء عمران:
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، من ضبط (ش س، 25 سنة)، أثناء وجوده بمحطة سكك حديد قنا، وبحوزته كمية من العقاقير والأدوية مستوردة مجهولة المصدر وبدون فواتير، بقصد الاتجار.
وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم.
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