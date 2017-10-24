بالصور.. ضبط 550 قرص تامول في حقيبة مجهولة بالقطار

كتب- علاء عمران:

عثرت الأجهزة الأمنية بشرطة النقل والمواصلات، على حقيبة بداخلها 550 قرص تامول المخدر بأحد القطارات بقنا .

البداية أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، داخل القطار رقم 188 (القاهرة -أسوان) لتفتيش وتعقيم القطار حال توقفه بمحطة سكك حديد قنا، عثر على حقيبة جلدية متوسطة الحجم أعلى أرفف العربة الثالثة من تشكيله.

بفحصها تبين أن بداخلها 550 قرص من عقار التامول المدرج بجدول المواد المخدرة، وبإجراء التحريات اللازمة لم يستدل على مالكها .

وبالعرض على للواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم.