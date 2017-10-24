أخبار عاجلة

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط 550 قرص تامول في حقيبة مجهولة بالقطار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط 550 قرص تامول في حقيبة مجهولة بالقطار

10:25 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

بالصور.. ضبط 550 قرص تامول في حقيبة مجهولة بالقطار

اقراص مخدرة

كتب- علاء عمران:

عثرت الأجهزة الأمنية بشرطة النقل والمواصلات، على حقيبة بداخلها 550 قرص تامول المخدر بأحد القطارات بقنا .

البداية أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، داخل القطار رقم 188 (القاهرة -أسوان) لتفتيش وتعقيم القطار حال توقفه بمحطة سكك حديد قنا، عثر على حقيبة جلدية متوسطة الحجم أعلى أرفف العربة الثالثة من تشكيله.

بفحصها تبين أن بداخلها 550 قرص من عقار التامول المدرج بجدول المواد المخدرة، وبإجراء التحريات اللازمة لم يستدل على مالكها .

وبالعرض على للواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم.

22688504_1465426633572967_2819519101458533443_n

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط كميات ضخمة من الملابس والمهمات العسكرية داخل محل بمنطقة الوايلي

    أخبار

  • القبض على تشكيل عصابي لسرقة المساكن بأسلوب كسر الكالون بمنطقة الحدائق

    أخبار

  • الداخلية: مقتل وإصابة 15 إرهابيا في المواجهة الأمنية على طريق الواحات

    أخبار

  • حرب الكيلو 135.. ماذا يحدث في الواحات؟ (تغطية خاصة)

    أخبار

إعلان

5856049def.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي