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وزير العدل الإسباني: لا يمكن حل الأزمة السياسية بكتالونيا من خلال الانتخابات فقط

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مصراوي Masrawy

وزير العدل الإسباني: لا يمكن حل الأزمة السياسية بكتالونيا من خلال الانتخابات فقط

10:12 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

وزير العدل الإسباني: لا يمكن حل الأزمة السياسية بكتالونيا من خلال الانتخابات فقط

وزير العدل الإسباني رافائيل كاتالا

مدريد - (أ ش أ):

أكد وزير العدل الإسباني رافائيل كاتالا، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن حل الأزمة السياسية في إقليم كتالونيا ببساطة عن طريق الدعوة إلى إجراء انتخابات إقليمية.

وقال كاتالا - في تصريحات نقلتها قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم - "إنه لا يمكن حل أي شيء عن طريق الدعوة إلى إجراء انتخابات فقط، مشيرا إلى أنه إذا مثل رئيس إقليم كتالونيا كارلس بيجديمونت أمام مجلس الشيوخ الإسباني فإن هذا سيكون خطوة إيجابية من أجل التوصل إلى حل للنزاع بين الإقليم ومدريد".

وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي قد أعلن مؤخرا رغبة مدريد في حل البرلمان بإقليم كتالونيا والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة من أجل استعادة النظام في المنطقة.

هذا المحتوى من

Asha

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