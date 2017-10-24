جدول أعمال السيسي اليوم في زيارته لفرنسا.. مراسم استقبال ولقاء مع ماكرون

القاهرة - مصراوي:

أكد السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه سيجري اليوم الثلاثاء، مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي في ساحة الانڤاليد، ويتم بعد ذلك عقد جلسة المباحثات الرسمية بقصر الاليزيه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون يليها غداء عمل يقيمه الرئيس ماكرون علي شرف الرئيس السيسي.

وقال متحدث الرئاسة في بيانه الصحفي عن زيارة السيسي، لفرنسا، والتي بدأت أمس الاثنين، أن الرئيسين يشهدان عقب ذلك مراسم التوقيع علي نحو ١٧ اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية في ظل وجود عدد كبير من الشركات الفرنسية التي تستثمر في مصر حيث تسجل الاستثمارات الفرنسية تزايدا متواصلا في مصر ، إلي جانب وجود فرص واعدة لمشاركتها في الاستثمار في منطقة قناة السويس والتي يمكن من خلالها الانطلاق إلي الأسواق العربية والافريقية.

وأشار إلي أن هناك سلسلة أخري من اللقاءات الهامة التي سيجريها الرئيس السيسي اليوم والتي ستشمل لقاءاته بكل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية الذي سيقيم مأدبة عشاء علي شرف الرئيس السيسي وذلك إلي جانب لقاءات هامة أخري مع عدد من كبار المسئولين الفرنسيين.

وأوضح أن هناك اهتماما كبيرا بالجانب الثقافي من كل البلدين وسيمثل محورا هاما من زيارة الرئيس السيسي إلي فرنسا خاصة وأن هناك احتفالا كبيرا العام القادم بمناسبة ذكري إنشاء قناة السويس والذي سيشارك فيه الجانب الفرنسي.

وأكد المتحدث أن ملف الإرهاب سيكون ضمن الموضوعات التي سيتم مناقشتها بين البلدين خلال الزيارة ، والقمة المرتقبة بين الرئيسين لا سيما ان كلا البلدين تعرضا لهجمات ارهابية كبيرة وانهما يسعيان دوما إلي التكاتف والدعوة لتعزيز التعاون الدولي لمحاربة الارهاب واستئصاله من جذوره وإجراء مراجعة شاملة لمواجهة الإرهاب ليس فقط علي المستوي الأمني وإنما من خلال كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية.

وقال إن الملف الليبي سيكون ضمن جدول المباحثات المصرية الفرنسية خاصة في ضوء الاتفاق في الرؤي بين الجانبين المصري والفرنسي علي اهمية عودة السلام والاستقرار لليبيا والتوصل الي توافق بين الاطراف الليبية المختلفة حتي تعود المؤسسات الليبية وعلي رأسها الجيش الليبي والبرلمان المنتخب لاداء مهامهما الوطنية علي النحو الاكمل.

وأشار الى أن ملف السلام الفلسطيني الاسرائيلي سيكون من بين القضايا الهامة التي سيتم مناقشتها في ظل توافق الرؤي بينهما علي اقامة الدولة الفلسطينية وفقا لحل الدولتين ووضع تصور شامل للسلام الي جانب ان هناك اتفاقا في الرؤي بين البلدين لاستئناف عملية السلام وصولا لانشاء دولة فلسطينية.

وأوضح علاء يوسف أن مصر منفتحة لمناقشة مختلف الموضوعات ومن بينها الرد علي بعض المزاعم التي يطرحها البعض حول اوضاع حقوق الانسان، مشيراً إلى أن هناك تفاهما دوليا لهذه الرؤي وسنتواصل مع المجتمع الدولي بشكل كامل الى جانب أن الجانب الفرنسي متفهم للرؤية المصرية بهذا الشأن.