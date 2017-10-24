تعاني من قلة الشعر في شاربك ولحيتك؟ إليك الحل في 5 خطوات

تعاني من قلة الشعر في شاربك ولحيتك؟ إليك الحل في 5

كتبت- ميرا ماهر:

يحلم كثير من الرجال في نمو لحية أو شارب سميك، في حين لا يمكنهم تغيير الأسباب الوراثية التي تتعلق بغزارة الشعر وسماكته.

ذكر موقع "ويكي هاو" الخاص بتقديم حلول متعددة، إن هناك عدة طرق يمكن من خلالها زيادة نمو شعر الوجه، لكن يجب أن تضع في اعتبارك أن شعر الوجه لا ينمو بين عشية وضحاها فلابد من الصبر واتباع التعليمات بدقة.

يمكن أن تستغرق اللحية ما يصل إلى 4 أسابيع أو أكثر في بعض الحالات الأخرى، لتنمو بشكل كامل.

1- هناك بعض العناصر الغذائية التي يمكنك إضافتها إلى روتين طعامك اليومي، الذي يساعد في تحفيز نمو الشعر بشكل أسرع وأكثر فعالية. فمثلاً حمض الفوليك ضروري لنمو وإصلاح الشعر التالف، ويتواجد في الحبوب والخضروات الورقية الخضراء والبازلاء والمكسرات.

تناول البيوتين أو فيتامين B اللازم لتكوين الأحماض الدهنية والجلوكوز، وكذلك لاستقلاب الأحماض الأمينية والكربوهيدرات. يوجد فيتامين B في الكبد والمحار والقرنبيط والفول والسمك والجزر والموز ودقيق الصويا، صفار البيض والحبوب والخميرة، وغيرها من الأطعمة.

2- العناية بالبشرة من أكثر الطرق الفعالة التي تساعد على نمو شعر الوجه.

3- تقشير الوجه يساعد على فتح مسام بصيلات الشعر، التي تكون مغلقة نتيجة الأوساخ، مما يمنع الشعر من النمو.

4- تدليك بصيلات الشعر بلطف يساعد على تحفيز نموها بشكل أسرع، وذلك عن طريق التدليك بحركة دائرية لمدة 2-3 دقائق.

5- ممارسة الرياضة يومياً من شأنه أن يزيد من تحسين الدورة الدموية، مما يعزز نمو الشعر.