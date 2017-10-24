وزير الدفاع الروسي: تنظيم داعش يسيطر على أقل من 5% من الأراضي السورية

موسكو- (أ ش أ):

فال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو" إن تنظيم (داعش) الإرهابي بات يسيطر على أقل من 5 في المائة من الأراضي السورية، وإن الدعم المالي للتنظيم من النفط السوري قد توقف عملياً".

وأضاف شويجو ـ في تصريحات له خلال اجتماع وزراء دفاع دول "الآسيان" في كلارك فريبورت بالفلبين وبثتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم ـ" إن التنظيم الإرهابي كان يسيطر قبل العمليات الجوية الروسية في سوريا على 70% من الأراضي السورية، وقضت القوات الجوية الروسية على 948 معسكر تدريب و666 مصنعاً وورشة لإنتاج الذخيرة إضافة إلى 1500 من المعدات العسكرية للتنظيمات الإرهابية في سوريا منذ بدء العمليات".

ونوه وزير الدفاع الروسي بأنه تم تحرير 998 مدينة وقرية، و503 آلاف منطقة بمساحة 223 كيلومتر مربع، كما تم القضاء على معظم المسلحين مع بدء استعادة الحياة السلمية في سوريا".

وكشف شويجو عن عودة 1.21 مليون مواطن سوري إلى ديارهم منذ العام 2015، منهم 660 ألف في العام 2017 فقط.. مضيفاً إنه نتيجة لأعمال مركز المصالحة الروسي انضمت 2500 منطقة في جميع أنحاء سوريا إلى عملية المصالحة.

وحول تجارب بيونج يانج النووية، جدد وزير الدفاع الروسي إدانة بلاده للتجارب الصاروخية النووية الكورية الشمالية ورفضها للأنشطة العسكرية لبعض الدول في المنطقة، قائلا " إن تنامي التوتر في شبه الجزيرة الكورية يدعو للقلق ونقف ضد النشاط العسكري الزائد عن حده لبعض دول المنطقة، والذي يحفز مثل هذه التجارب..مؤكدا أهمية الحفاظ على إمكانية الحوار مع بيونج يانج".

وأضاف" واثقون من أن خارطة الطريق على أساس المبادرات الروسية والصينية يمكنها أن تصبح قاعدة ثابتة لتطوير آليات سياسية دبلوماسية للحل الكوري".