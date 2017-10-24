صفاء السبع.. اعتزلت الفن بسبب «ضابط شرطة» وقتل «السرطان» والدها

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"كاميليا"، دور اشتهرت به الفنانة صفاء السبع في الجزء الثاني من مسلسل "رأفت الهجان"، بطولة الفنان محمود عبد العزيز، حيث ميزتها ملامحها الأجنبية وكانت واحدة من أجمل فاتنات السينما في الثمانينات.

في 24 أكتوبر عام 1957 ولدت صفاء السبع، وحصلت على بكالوريوس في الفنون المسرحية، وبذلك أصبحت فنانة بالموهبة والعلم معًا، كما أنها نشأت في عائلة فنية، فوالدها هو الفنان الراحل محمد السبع، الذي رحل في 6 أبريل عام 2007 بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

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تنوعت أعمال صفاء السبع بين الدراما والسينما، وشاركت في عدة مسلسلات، من بينها "آسف لا يوجد حل" و"البراري والحامول" و"الحفار"، أما في السينما فشاركت في أفلام "لعبة الأشرار" و"نساء صعاليك" و"تحت التهديد" و"بوابة إبليس" و"سيداتي آنساتي" "ونص أرنب"، وبلغ رصيدها ما يقرب من 42 عمل فني.

اختفت الفنانة صفاء السبع فجأة عن الساحة الفنية، وأعلنت اعتزال الفن بعد زواجها من ضابط شرطة، حيث قررت التفرغ للحياة الأسرية، وأنجبت منه ابنتها "عبير".