النشرة المرورية: تباطؤ حركة السير أمام ماسبيرو وأعلى أكتوبر وحلوان

كتب- فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الثلاثاء، تباطؤ حركة السير، مع بعض الكثافات المرورية المتحركة على عدد من الطرق والمحاور بمناطق القاهرة الكبرى، خلال فترة الصباحية.

ورصدت غرفة عمليات ادارة مرور القاهرة تباطؤ حركة السير في منطقة بين الجبلين بحلوان بسبب تعطل سيارة نقل وانتقل رجال المرور للتعامل معها وتجنيب السيارة بالاوناش وتسيير حركة السير.

وتباطؤ حركة السير أيضا أمام شركة الكهرباء بشارع الثورة بسبب تعطل سيارة وشهد طريق الكورنيش أمام ماسبيرو ومدينة مصر من الوصلة المعلقة أعلى كوبري أكتوبر وشارع القصر العيني كثافات متحركة.

وتباطؤ حركة السير بمحيط نزلة الزمالك أعلى كوبري ١٥ مايو وشارع الملك الصالح والمنيل.

وفي الجيزة، شهد شارع الهرم في اتجاه كوبري الجيزة ونفق نصر الدين بالهرم وشاع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة إلى المنيل، وشارع السودان كثافات مرورية متحركة.

وعلى الطريق الدائري، رصدت غرفة عمليات المرور، ازدحام على الطريق للمتجه من منطقة السلام، حتى نزلة المرج وكذلك نزلة طريق بنها الزراعي.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، خدماتها ونشرت الأوناش والحملات على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية وإلزام السائقين بقواعد وآداب المرور.​