المتحدث العسكري: إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية لـ61 فردًا من جنسيات مختلفة

القاهرة- (أ ش أ):

تمكنت قوات حرس حدود المنطقة الغربية العسكرية من إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية لعدد 61 فردا من جنسيات مختلفة.

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي - فى بيان له- إن ذلك يأتى استمراراً لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

وأضاف أنه تم ضبط 4 سيارات دفع رباعى محملة بـ 3 ملايين قرص مخدر أنواع ،و 120كجم من مخدر الحشيش، وإلقاء القبض على 6 أفراد مختلفى الجنسية.