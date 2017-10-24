المتحدث العسكري: إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية لـ61 فردًا من جنسيات مختلفة
المتحدث العسكري: إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية لـ61 فردًا من جنسيات مختلفة
09:54 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
ارشيفية
القاهرة- (أ ش أ):
تمكنت قوات حرس حدود المنطقة الغربية العسكرية من إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية لعدد 61 فردا من جنسيات مختلفة.
وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي - فى بيان له- إن ذلك يأتى استمراراً لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.
وأضاف أنه تم ضبط 4 سيارات دفع رباعى محملة بـ 3 ملايين قرص مخدر أنواع ،و 120كجم من مخدر الحشيش، وإلقاء القبض على 6 أفراد مختلفى الجنسية.
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