القبض على 5 هاربين من أحكام وضبط 27 قضية تموين بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شنت مديرية أمن قنا، حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواء أشرف رياض، مدير إدارة البحث الجنائي بقنا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وضبطت الحملة 13 سلاح ناري متنوع غير مرخص، وألقت القبض على حائزيه من الخارجين عن القانون، بالإضافة إلى 5 هاربين من أحكام جنائية مختلفة، وضبطت 27 قضية تموين متنوعة.

وحررت المحاضر القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.