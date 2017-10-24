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بالصور.."بالونات شو" وأعلام مصر والإمارات في استقبال موانئ دبي ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.."بالونات شو" وأعلام والإمارات في استقبال موانئ دبي ببورسعيد

09:39 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

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الأقصر| وزير الثقافة ونظيره التونسي يقفان دقيقة حدادًا على شهداء الواحات (صور)

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الأقصر| وزير الثقافة ونظيره التونسي يقفان دقيقة حدادًا على شهداء الواحات

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وضعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بالونات معلق عليها أعلام دولتي مصر والإمارات، بمحيط حديقة المسلة وأمام ديوان عام المحافظة، استعدادا لزيارة وفد من هيئة موانئ دبي للمحافظة.

وسيستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لتنمية محور اقناة، وبرفقته وفد من موانئ دبي، يترأسه سهيل البنا، لمناقشة مخطط تطوير ميناء غرب بورسعيد.

وسيعقد "الغضبان" اجتماعًا مغلقًا مع "مميش" وسهيل البنا، رئيس وفد موانئ دبي، واللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، واللواء أمجد عبد الفتاح، مدير أمن بورسعيد، له فور وصولهم لديوان عام المحافظة، يعقبه الإجتماع اجتماعا آخر موسعا للإعلان عن مخطط تطوير ميناء غرب بورسعيد بحضور عدد من قيادات المنطقة الإقتصادية وهيئة موانيء بورسعيد، وأعضاء بمجلس النواب وقيادات تنفيذية بالمحافظة ووسائل الإعلام المختلفة.​

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