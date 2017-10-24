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عجوز يزور أوراقًا رسمية بالمنوفية: «زوجتي مريضة لازم تسافر للعلاج»

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عجوز يزور أوراقًا رسمية بالمنوفية: «زوجتي مريضة لازم تسافر للعلاج» عجوز يزور أوراقًا رسمية بالمنوفية: «زوجتي مريضة لازم تسافر للعلاج»

التحرير

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كتب - أحمد السيد:

لم يجد عجوزًا بالمنوفية طريقة تضمن له سفر زوجته المريضة إلى الخارج للعلاج إلا تزوير أوراق رسمية، لكن فعلته كشفتها أجهزة الأمن.

وردت معلومات لقسم مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا أن "ع. ز."، 63 سنة، قدم أوراقًا للسفارة الإيطالية لتسفير زوجته للعلاج، وتبين تزوير حساب منسوب صدوره لبنك القاهرة "فرع تلا".

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وكشف التحقيقات أن مسجل خطر يدعى "م. م."، 62 سنة، ساعده في تزوير تلك الأوراق، وأمكن ضبطهما، وأرجع المتهم الأول فعلته بسبب حاجته لسفر زوجته للعلاج بالخارج.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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التحرير

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