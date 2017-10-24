سائق يستولي على سيارة نقل من قائدها بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد

استولى سائق على سيارة نقل من قائدها، اليوم الثلاثاء، لوجود خلافات بينه وبين مالك السيارة بدائرة مركز العسيرات، جنوب محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج ، اللواء عمر عبد العال بلاغا من كامل توفيق محمد، 67 عاما، سائق ويقيم بندر المنشاة، بقيام إبراهيم محمود إبراهيم 24 عاما، سائق، ويقيم بناحية أولاد جبارة دائرة مركز العسيرات باستيقافه حال قيادته السيارة رقم هـ ف ب 9856 " نقل" بذات الناحية والاستيلاء عليها، وفر هاربا وذلك لوجود خلافات بينه وبين مالك السيارة خالد محمود عثمان، المقيم بناحية الأحايوة، غرب دائرة مركز العسيرات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز العسيرات من ضبط المتهم المذكور والسيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة

للسبب المشار إليه، وحرر عن ذلك المحضر رقم 2251 إداري المركز لسنة 2017.​