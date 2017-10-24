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ضبط 756 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 756 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

09:29 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

ضبط 756 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

ارشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، اليوم الثلاثاء، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية، لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.

وأسفرت الجهود عن ضبط 756 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية.

حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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