حدث ليلا.. مقتل 22 شخصا في غارات بسوريا وضبط 95 طن دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء بقنا

كتب - مصراوي

عدة أحداث شهدتها الليلة الماضية، على الصعيد الدولي والمحلي، نستعرض معكم أبرزها

الولايات المتحدة تعلن عن مجموعة إجراءات ضد ميانمار بسبب الروهينجا

أعلنت الولايات المتحدة مجموعة من الإجراءات ضد ميانمار، يوم الإثنين، بسبب تعاملها مع مسلمي الروهينجا في ولاية راخين، بما في ذلك عقوبات محتملة وقيود على أفراد الجيش. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان إن الولايات المتحدة تعرب عن قلقها الشديد إزاء "الانتهاكات العنيفة والصادمة التي تعرض لها الروهينجا وغيرهم من المجتمعات" في ولاية راخين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ناشطون سوريون: مقتل 22 شخصا في غارات على حي القصور بدير الزور

أفاد ناشطون سورين بمقتل أكثر من 22 شخصا على الأقل، جراء غارات لطائرات حربية، لم تعرف هويتها، استهدفت أماكن في حي القصور الخاضع لسيطرة القوات الحكومية السورية في دير الزور.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير الخارجية اليمني: الأوضاع لن تستقر طالما إيران مستمرة في دعمها للمليشيات بالسلاح

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن الأوضاع في اليمن لن تستقر طالما إيران مستمرة في دعمها للمليشيات الحوثية بالسلاح، ولن يستقر الوضع في وجود مليشيا مسلحة خارج سيطرة الدولة.. مجدداً التأكيد على أن الحكومة يدها ممدودة للسلام وتدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن طالما ستحقق السلام الحقيقي وتستعيد الدولة ومؤسساتها، ونريد أن نصل إلى سلام على أساس المرجعيات الثلاث.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مقتل 8 مواطنين وإصابة 32 في حادث سير بماليزيا

لاقى ما لا يقل عن 8 من عمال مصنع حتفهم صباح اليوم الثلاثاء في حادث سير مروع بين حافلتين وسيارة وقع في شمال غربي ماليزيا، وفقا لما ذكرته صحيفة "ستار" المحلية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بعد انقلاب سيارتهم.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 397 طربة حشيش بالبحيرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة كمية كبيرة من مخدر الحشيش بحوزة 3 أشخاص، عقب وقوع حادث سير على طريق محور الضبعة بمركز وادي النطرون.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ضبط 95 طنا من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، من ضبط تاجرتين دقيق قبل بيعهما ما يزيد عن ٩٥ طنا من الدقيق البلدي المدعم دعما كليا بالسوق السوداء بمركز فرشوط و ١٤٢ قضية مرافق وتنفيذ ٩٠ حكما قضائيا متنوعا.

للتفاصيل.. اضغط هنا