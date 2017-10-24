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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28 الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس، اليوم الثلاثاء، معتدلاً على كافة الأنحاء نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة فى آخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً تكون متكاثرة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، أما حالة الرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 19    28

وسط الدلتا 19       28

الإسكندرية 15 28

بلطيم 16     27

مطروح 17 27

السلوم 16 24

سيوة 17 28

بورسعيد 19 27

دمياط 18 27

العريش 13 28

رفح 13 27

الإسماعيلية 15 29

السويس 17 29

رأس سدر 22 27

نخل 10 25

نويبع 23 27

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طابا 16 25

سانت كاترين 13 23

الطور 17 27

شرم الشيخ 24 29

الغردقة 21 30

مرسى علم 21 28

الفيوم 16 28

بنى سويف 16        28

المنيا 15 28

أسيوط 15 29

سوهاج 17    29

قنا 17        31

الأقصر 17 32

أسوان 18 32

أبوسمبل 16 32

الوادى الجديد 15 30

شلاتين 22 30

أبو رماد 23   29

رأس حدربة 24       28

حلايب 25 28

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