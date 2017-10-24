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اليوم.. بدء قرعة الأراضي العلنية بـ 6 أكتوبر وزايد والشروق

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مصراوي Masrawy

اليوم.. بدء قرعة الأراضي العلنية بـ 6 أكتوبر وزايد والشروق

07:24 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

اليوم.. بدء قرعة الأراضي العلنية بـ 6 أكتوبر وزايد والشروق

كتب- محمد عبدالناصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواعيد وأماكن إجراء القرعة العلنية اليدوية للحاجزين لقطع أراضى القرعة "24024 قطعة"، التي تم طرحها في 19 مدينة جديدة، خلال الفترة من 6 وحتى 29 أغسطس 2017.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إنه سيتم اليوم الثلاثاء، 24 أكتوبر، بنادي المقاولون العرب، إجراء القرعة للأراضي التالية بمدينة الشروق: (فيلات المجاورة الخامسة – الحي الثالث غرب مسلسل 1، وذلك لمن دفعوا 65% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، والمجاورة الخامسة شمال غرب – جنوب شرق – جنوب حي النادي مسلسل (2، 3، 4)، وعمارات العائلي (1، 2) مسلسل (5، 6)، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم).

وأضاف "السباعى" أنه سيتم أبضا إجراء قرعة الأراضي التالية بمدينة الشيخ زايد: (عمارات مركز خدمات الأحياء (5، 7، 8) مسلسل (1، 2، 3)، وفيلات مركز خدمات الحي التاسع مسلسل 4، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم).

وأشار إلى أن مدينة 6 أكتوبر ستشهد إجراء القرعة للأراضي التالية: (فيلات التوسعات الشرقية بالحي السادس، والثالث قطعة 9 مسلسل (1، 2)، وذلك لجميع الحاجزين، والمنطقة المحصورة بين القرية السياحية الثانية والثالثة بجوار نادي الصيد، الحي المتميز بجوار اتحاد كرة القدم مسلسل (3، 4)، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم).

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