اليونسكو: 264 مليون طفل وشاب في سن الدراسة خارج نطاق التعليم

باريس - أكتوبر (د ب أ)

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، اليوم الثلاثاء، إن نحو 264 مليون طفل وشاب في سن الدراسة حول العالم، كانوا خارج نطاق التعليم في عام 2015.

وأوضحت المنظمة، في تقرير حول التقدم في أهداف التنمية للأمم المتحدة في مجال التعليم، إنه بعد انخفاض تحقق في أوائل الألفية الجديدة، بدأت معدلات عدم الالتحاق بالمدارس في الجنوح نحو الركود.

وفي 40 بلدا كان هناك أقل من واحد من كل أربعة شباب قد أكملوا التعليم الثانوي، لكن في 14 بلدا فقط أكمل ما لا يقل عن 90 % منهم تلك المرحلة.

وطالبت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا بمزيد من المساءلة الحكومية.

وذكر التقرير أنه في حين تشير 82% من الدساتير الوطنية إلى الحق في التعليم، فإن 55 في المئة فقط من البلدان تجعل هذا الحق قابلا للنفاد.

وكتبت بوكوفا "الحكومات تتحمل المسؤولية الرئيسية عن الحق في التعليم، لكن هذا الحق غير مُفَعّل بحكم القانون في ما يقرب من نصف البلدان".

وفى الوقت الذى دعا فيه التقرير إلى المساءلة على كافة المستويات، فقد أوضح أن إجراءات المساءلة بالنسبة للمدارس يجب أن تكون مرنة ومصممة بعناية.