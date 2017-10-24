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ضبط 95 طنا من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

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مصراوي Masrawy

ضبط 95 طنا من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

05:40 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

ضبط 95 طنا من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

قنا - أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، من ضبط تاجرتين دقيق قبل بيعهما ما يزيد عن ٩٥ طنا من الدقيق البلدي المدعم دعما كليا بالسوق السوداء بمركز فرشوط و ١٤٢ قضية مرافق وتنفيذ ٩٠ حكما قضائيا متنوعا.

وكان مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا يفيد ضبط تاجرة دقيق تدعى "مني.م.ع.ح" ٣٦ عاما مقيمة بمركز فرشوط لتصرفها في ٣١ طنا من الدقيق البلدي المدعم دعما كليا قبل إعادة بيعها في السوق السوداء، وضبط تاجرة أخرى تدعى "جيهان.م.إ.ش" ٤٣ عاما مقيمة بذات الناحية لتصرفها في ٦٤ طنا و٥١٠ كيلو جرامات من الدقيق البلدي المدعم دعما كليا من قبل الدولة ومخصص لأصحاب المستودعات لصرفها للبطاقات التموينية قبل إعادة بيعها في السوق السوداء فضلا عن ضبط ٢٥ قضية تموينية متنوعة.

كما تم ضبط وتنفيذ ٩٠ حكما قضائيا و١٤٢ قضية مرافق و ٥٧ قضية بيئية وتحرير ٥٧ مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ ٤٦ قرار إزالة لتعديات واقعة على أراضي أملاك الدولة بمركز قنا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين والقضايا فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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