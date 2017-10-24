ناشطون سوريون: مقتل 22 شخصا في غارات على حي القصور بدير الزور

دمشق - أ ش أ

أفاد ناشطون سورين بمقتل أكثر من 22 شخصا على الأقل، جراء غارات لطائرات حربية، لم تعرف هويتها، استهدفت أماكن في حي القصور الخاضع لسيطرة القوات الحكومية السورية في دير الزور.

وقال النشطاء، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية، مساء الإثنين، إن عدد الضحايا مرشح للارتفاع لوجود عدد كبير من الجرحى، حالات بعضهم خطرة.

جدير بالذكر أن الجيش السوري أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري استعادة مدينة الميادين بمحافظة دير الزور، التي تعد معقلا لتنظيم "داعش" بالمنطقة الشرقية لسوريا.