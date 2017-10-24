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بعد انقلاب سيارتهم.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 397 طربة حشيش بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

بعد انقلاب سيارتهم.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 397 طربة حشيش بالبحيرة

04:57 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

بعد انقلاب سيارتهم.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 397 طربة حشيش بالبحيرة

دمنهور - أ ش أ

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة كمية كبيرة من مخدر الحشيش بحوزة 3 أشخاص، عقب وقوع حادث سير على طريق محور الضبعة بمركز وادي النطرون.

وتلقى مدير أمن البحيرة إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق محور الضبعة بوادى النطرون، وهو الحادث الذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 4 أجولة داخلهم 397 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي 179 ألف جنيه.

تم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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