يوسف القعيد: أطالب بعودة منصب وزير الإعلام مرة أخرى

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قال الكاتب الصحفي، يوسف القعيد، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، تعقيبًا على قانون حرية تداول المعلومات، نحن لدينا خصوم لديهم خمس فضائيات تبثُ من دول مختلفة بالإضافة إلى أنهم يمتلكون صحيفة يومية وهذا الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.



وأضاف القعيد خلال لقائه مع الإعلامي خالد عاشور، ببرنامج «ساعة من مصر»، معقبًا على البيان الذي صدر عقب وقوع حادث الواحات الإرهابي والذي راح ضحيته عددًا من رجال الشرطة البواسل، أن البيان الأول عندما صدر لم يكن يشفي الغليل وترك من التساؤلات أكثر مما أجاب، لافتاً إلى أن الحدث كان مخيفًا حيث ارتجفت مصر أمام هذا الحادث أكثر من أي حادث أخر.



وأشار عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى أنه يتمني أن يمتلك أعضاء البرلمان الشجاعة الكافية التي تجعلهم يطرحون فكرة عودة منصب وزير الإعلام مرة أخري، وذلك للتنسيق بين الجهات المتمثلة في المجلس الأعلي للإعلام ونقابة الإعلاميين.