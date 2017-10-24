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عمرو أديب: «نحن الدولة الوحيدة التي على حدودها داعش» (فيديو)

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عمرو أديب: «نحن الدولة الوحيدة التي على حدودها داعش» (فيديو) عمرو أديب: «نحن الدولة الوحيدة التي على حدودها داعش» (فيديو)

التحرير

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حذر الإعلامي عمرو أديب، من عودة ما يقرب من 3 آلاف إرهابي مصري إلى بلادهم بعد خروجهم من سوريا والعراق بفعل استهداف التحالف الدولي لهم هناك، مؤكدًا أن بريطانيا وفرنسا قرروا قتل كل مواطنيها المنضمين لصفوف داعش.

وأضاف خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون إي»، أن تنظيم داعش ينتقل الآن إلى ليبيا من أجل تكوين دولة جديدة له على الحدود الليبية المصرية، ومشيرًا إلى أن طائرات قطرية تقوم بمهمة نقلهم من الأراضي العراقية والسورية.

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وتابع أديب: «نحن الدولة الوحيدة الآن التي على حدودها قوات لتنظيم داعش»، مؤكدًا صعوبة تأمين الجهات المصرية للحدود الغربية التي يبلغ طولها 1200 كيلو متر.

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التحرير

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