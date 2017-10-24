السيسي: هناك تقدم في ملف تجديد الخطاب الديني.. والأزهر يتحرك

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك تقدم في ملف تطوير الخطاب الديني، لافتًا إلى أن «الأفكار المتعلقة بالدين تكون شديدة الحساسية، ويكون هناك تحفظ شديد عند التعامل معها».

أكد السيسي، في حواره لقناة «فرانس 24»، مساء الاثنين، «أن مؤسسة الأزهر الشريف هي المعنية بهذا الملف وتتحرك فيه، ولكن الجهود المبذولة حتى تصل إلى نتائج نشعر بها سيستغرق الأمر وقتًا أطول».

أوضح أنه يجري التنسيق بين الأزهر ومؤسسات الدولة عن طريق المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، والذي يضم مؤسستي الأزهر والكنيسة.

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ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى باريس، أمس الاثنين، في زيارة تستمر حتى الخميس المقبل، يلتقي خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يبحث الرئيسان تعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة.

وتأتي الزيارة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.